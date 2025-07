Dragon’s Dogma 2 w historycznej cenie. Wielka promocja na RPG od Capcomu

Jeśli czekaliście na dobrą okazję, by sprawdzić jedną z najbardziej rozbudowanych gier RPG ostatniego czasu, teraz możecie to zrobić za ułamek ceny. Dragon’s Dogma 2 w wersji na PC kupicie dziś najtaniej od premiery.

Dragon’s Dogma 2 najtaniej na rynku

Na platformie Instant Gaming gra dostępna jest obecnie za 78,30 zł. To znacznie mniej niż w oficjalnym sklepie Steam, gdzie produkcja kosztuje aż 117,60 zł i to również w ramach obniżki. Różnica jest więc wyraźna i może przekonać tych graczy, którzy do tej pory wstrzymywali się z zakupem. Dodatkowo warto wspomnieć, że Capcom udostępnił bezpłatny Kreator Postaci. Pozwala on stworzyć własnego Powstałego oraz Pionka i zapisać ich do wykorzystania w pełnej wersji. To nie pełnoprawne demo, ale daje okazję do sprawdzenia chociaż jednego z ważnych elementów gry.

Dragon’s Dogma 2 to przygodowa gra akcji z elementami RPG, w której gracz wciela się w Powstałego, wybranego bohatera, próbującego odkryć swoje przeznaczenie w brutalnym i pełnym tajemnic świecie fantasy. W trakcie podróży towarzyszą mu Pionki . To postacie sterowane przez sztuczną inteligencję, które można rekrutować od innych graczy i dostosowywać pod własne potrzeby.

Rozgrywka zachęca do eksperymentowania z różnymi stylami walki, od miecza, przez łuk, aż po czystą magię. Ważnym elementem są też potyczki z potężnymi bestiami, które wymagają taktyki i odpowiedniego przygotowania. Liczy się nie tylko siła, ale także kompozycja drużyny, topografia terenu i sposób podejścia do walki.

Produkcja chwalona jest m.in. za dopracowaną sztuczną inteligencję towarzyszy, realistyczną fizykę oraz otwarty świat pełen detali. Choć fabuła rozgrywana jest wyłącznie solo, to interakcje z postaciami niezależnymi i system Pionków sprawiają, że gra nabiera rozmachu przypominającego doświadczenia z gier sieciowych.

