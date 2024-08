Dragon Age: The Veilguard – data premiery potwierdzona. Nadchodzi nowy mocarz RPG

Dragon Age: The Veilguard nadchodzi do nas wielkimi krokami. Ba, poznaliśmy wreszcie konkretną datę premiery, na którą fani czekali już od dłuższego czasu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w sierpniu mieliśmy poznać konkretny na temat wyczekiwanej gry od BioWare. Tak też się stało, a produkcja pojawi się na rynku już niedługo. Kiedy konkretnie? Cóż, na wydanie musimy poczekać do jesieni.