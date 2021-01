Dostępność PS5. Ogromna partia konsol ponoć tuż za rogiem

Wszystko wskazuje na to, że nowe konsole jeszcze w tym tygodniu pojawią się w Europie. Jak wygląda dostępność PS5 w naszym kraju?

Redaktorzy portalu TechStomper (źródło) informują, że do niedzieli powinny trafić nowe konsole PlayStation 5 na rynek europejski. Na twitterze profilu DualSensor możemy znaleźć informacje o nowych konsolach, które niebawem mają pojawić się w sprzedaży. Do tej pory na całym świeci sprzedano ponad 4 miliony platform PS5. Sony ma zamiar zwiększyć ten wynik o kolejne 14 milionów do końca 2021 roku.

Miejmy nadzieję, że tym razem urządzenia trafią do graczy a nie handlarzy, którzy hurtowo wykupują sprzęt i sprzedają ze znacznym zyskiem. Co rodzi niemałą frustrację u zwykłych klientów. Co z dostępnością PS5 w Polsce? Okazuje się, że kolejna dostawa konsol PS5 jest potwierdzona do końca stycznia. Na stronie RTV EURO AGD znajdziemy informację:

Szanowni Klienci, kolejna dostawa konsol PS5 jest potwierdzona do końca stycznia. W pierwszej kolejności, w miarę dostępności produktu, będziemy je oferować tym z Was, których zamówienia na konsole zostały poprzednio anulowane. Jeszcze w grudniu będziemy się stopniowo kontaktować z tymi osobami mailem lub smsem, a potem telefonicznie, aby zaproponować zakup konsoli z kolejnych dostaw.

Dajcie znać w komentarzach czy udało się Wam nabyć wymorzoną konsolę. A może czekacie na niższe ceny i większą ilość gier dostępnych na rynku?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.