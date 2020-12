DOOM Zero rozwija klasyczne odsłony serii. Nowe poziomy i nie tylko

Kultowe strzelanki od id Software wzbogaciły się o nową zawartość. DOOM Zero wprowadza do pierwszych odsłon serii masę świeżej treści.

DOOM był prawdziwym kamieniem milowym w historii gamingu. Jedna z pierwszych strzelanin z perspektywy pierwszej osoby na stałe wbiła się w popkulturę i jest kojarzona nie tylko przez graczy, ale też osoby niezwiązane z branżą. Fenomen gry można śmiało porównać do chociażby Mario czy Pokemonów.

Bethesda doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że marka, którą trzyma pod skrzydłami wciąż jest bardzo istotna w gamingu. Fenomen DOOM-a wciąż dotyczy nie tylko nowych produkcji, ale też klasycznych odsłon cyklu.

Wydawca postanowił wzbogacić klasyczne produkcje o darmowy pakiet DLC nazwany DOOM Zero. Został on opublikowany z okazji 25 urodzin drugiej odsłony serii i jest kompatybilny z pierwszymi dwiema grami.

Pakiet wprowadza do gry następujące nowości:

32 nowe poziomy

Nowa muzyka

Kilku nowych przeciwników

Świeża muzyka i dźwięki

DOOM Zero możecie pobrać w tym miejscu. Paczka treści jest dostępna zupełnie darmowa.

Jak widać DOOM jest nieśmiertelny i nawet jeśli Bethesda odpuści dodawanie tego typu pakietów do klasycznych gier, to fani wciąż będą tworzyć nowe modyfikacje. Choć pierwsza Zguba ma na swoim karku już prawie trzy dekady, to wciąż potrafi bawić pomimo archaicznej oprawy i mechanik.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.