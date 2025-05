Mega limitowany prezent za darmo dla graczy DOOM: The Dark Ages. Oto jak go zdobyć

Do odebrania za darmo skórka Verdant dla DOOM Slayera w DOOM: The Dark Ages, ale trzeba trochę się napracować. Oferta trwa do wyczerpania zapasów, więc lepiej nie zwlekać.

The Dark Ages wreszcie zadebiutowało. Fani z pewnością ucieszą się na wieść, że dysponując jakąkolwiek tak naprawdę w miarę współczesną kartą NVIDIA, mogą zdobyć limitowaną skórkę do gry.

Sprawdź też: Promocja na DOOM: The Dark Ages. Cena świetna jak nigdy!

Jak odebrać limitowaną skórkę Verdant do DOOM: The Dark Ages?

Pierwszy krok to założenie konta NVIDIA i dołączenie do GeForce Rewards, co zajmuje dosłownie chwilę. Następnie trzeba zainstalować aplikację NVIDIA na komputerze z kartą GeForce GTX 10 Series lub nowszą. Potem musicie zalogować się w niej tym samym kontem. Kiedy już znajdziesz się w apce, przejdź do zakładki “Redeem” i wybierz nagrodę Verdant Doomslayer. W ten sposób otrzymasz unikalny kod.

Po zgromadzeniu kodu w aplikacji NVIDIA otwórz stronę Bethesda.net i zaloguj się lub stwórz nowe konto. Następnie kliknij na swoje imię w prawym górnym rogu, wybierz “Redeem Code” i wpisz kod z GeForce Rewards. Gdy wszystko pójdzie pomyślnie, zaloguj się w grze DOOM: The Dark Ages używając konta Bethesda.net – dzięki temu nowa skórka Verdant DOOM Slayer pojawi się w ekwipunku gotowa do użycia.

Aby nie przegapić okazji, pamiętaj, że oferta obowiązuje tylko teraz, więc liczba dostępnych skórek jest ograniczona i może wyczerpać się szybciej, niż myślisz. Warto więc w pierwszej kolejności zalogować się do aplikacji NVIDIA, sprawdzić stan zapasów i odebrać swoją nagrodę, zanim będzie za późno.

Na koniec dodajmy, że sama skórka Verdant to gratka dla fanów DOOM, którzy lubią wyróżniać się w grze unikalnym wyglądem. Choć procedura wydaje się długawa, każdy krok jest prosty i klarowny. Satysfakcja z darmowej, ekskluzywnej zawartości zdecydowanie warta jest poświęconego czasu. Zatem do dzieła – przygotujcie kartę graficzną, zalogujcie się w NVIDIA app i cieszcie się nowym stylem Doomslayera.

Źródło: Reddit