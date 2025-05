DOOM: The Dark Ages w promocji. Gra do kupienia taniej

15 maja 2025 roku to ważna data dla fanów strzelanek i bezkompromisowej rozwałki. Właśnie mieliśmy do czynienia z debiutem DOOM: The Dark Ages. Tytuł w wersji pecetowej jest już dostępny w promocji. Kupicie go pod poniższym linkiem:

Czy warto? Zdecydowanie tak! To nie tylko kolejna część legendarnej serii, ale pełnokrwisty prequel, który zaskakuje zmianą tempa i tonu. Zapomnij o błyskawicznych skokach z DOOM Eternal. Tutaj zamiast speedrunów przez piekielne areny, dostajesz brutalną, epicką i ciężką jak stal tarcza walkę — i to dosłownie.

Twórcy postawili na coś, co można określić jako „średniowieczny DOOM z nutą taktyki”. Nadal masz potężne spluwy i krwawe finishery, ale nowością jest większy nacisk na walkę wręcz i parowanie ataków. Zamiast siekać demony jak wściekły berserker, musisz teraz czasem się zatrzymać, zablokować cios, rzucić tarczą i dopiero potem wyprowadzić kontrę. To nadal DOOM, ale z nową warstwą głębi i brutalnego stylu.

Źródło: Instant Gaming