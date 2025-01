DOOM: The Dark Ages w pre-orderze znacznie taniej w wersji na Steam

Na Steam DOOM: The Dark Ages kosztuje 300 złotych. Możecie jednak skusić się na klucz od Instant-Gaming, dzięki czemu sporo zaoszczędzicie.

Niedawno Xbox pokazał światu DOOM: The Dark Ages, nową odsłonę jednej z najbardziej zasłużonych strzelanek w historii gamingu. Gra zmierza do nas dość szybko, bo na rynku ukaże się 15 maja 2025 roku. Jeśli czujecie się pewni premiery, warto zastanowić się nad pre-orderem. Szczególnie że teraz kupicie go taniej.

Kod na grę otrzymacie w wersji na Steam.