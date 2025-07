To nie żart ani fanowski mod — DOOM powraca na oryginalnego SNES-a, i to w oficjalnej, fizycznej wersji. Limited Run Games ruszyło z przedsprzedażą kaset, a w pakiecie czeka też zupełnie nowy pad z funkcją rumble. To prawdziwa gratka dla kolekcjonerów i fanów retro.

Nowy-stary Doom, ulepszony pad i limitowane edycje

Dla fanów retro i miłośników klasyki lat 90. to spełnienie marzeń — Doom wraca na SNES, i to w zupełnie nowym, oficjalnym wydaniu. Limited Run Games właśnie otworzyło przedsprzedaż fizycznej wersji gry, która zadziała na oryginalnej konsoli Nintendo. Za projekt odpowiada Randal Linden, jeden z twórców pierwszego portu Doom na SNES, więc mówimy o czymś więcej niż nostalgicznej ciekawostce – to starannie odświeżona i rozszerzona wersja kultowego klasyka.

Wydanie na kartridżu oferuje sporo niespodzianek. Znalazły się w nim poziomy, których zabrakło w oryginalnej wersji, obsługa circle-strafingu i nowa mechanika — respawnujące potwory na poziomie Nightmare. Limited Run chwali się także zastosowaniem „niemożliwych trików graficznych”, które wyciskają z 16-bitowego SNES-a ostatnie soki. Pre-ordery będą otwarte do 8 sierpnia, więc chętni mają ograniczony czas, by zdobyć ten biały kruk.

Razem z grą do sprzedaży trafił także nowy kontroler SNES z funkcją rumble — czyli z wibracjami, które nigdy wcześniej nie były dostępne na tej konsoli. Co więcej, technologia rumble zostanie udostępniona za darmo społeczności deweloperskiej i modderskiej, by każdy mógł dodać ją do własnych retro-projektów. To ukłon w stronę twórców, którzy od lat ożywiają klasyczne konsole nowymi pomysłami.

Complete with 14 new levels, Nightmare Mode, circle strafing, and for the very first time on SNES, rumble support with a brand-new controller—this is the ultimate DOOM SNES experience. pic.twitter.com/XMW52jC581 — Limited Run Games (@LimitedRunGames) July 8, 2025

Standardowa edycja zawiera kasetę, instrukcję i plakat, wszystko w klimatycznym opakowaniu przypominającym oryginalne pudełka z lat 90. Dla bardziej wymagających kolekcjonerów przygotowano edycję limitowaną do 666 egzemplarzy, z numerowanym certyfikatem i tłoczonym, metalicznym pudełkiem. Chociaż Limited Run Games w ostatnich miesiącach mierzyło się z krytyką dotyczącą jakości niektórych wydań, tym razem wygląda na to, że podeszli do tematu z pełnym zaangażowaniem. Doom na SNES w 2025 roku? Brzmi jak plan!

Źródło: videogameschronicle.com