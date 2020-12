Dom z papieru Netflix. Koreańska wersja serialu w produkcji

Serial Dom z papieru w edycji azjatyckiej trafi na rynek.

Pewne jest powstanie przynajmniej 12 odcinków, ale nie jest wykluczone, że zobaczymy ich więcej. Fakt, że zdecydowano się na wykreowanie nowej edycji serialu, wynika z ogromnej popularności marki i chęci dostosowania jej do odmiennych realiów kulturowych. Reżyserem widowiska zostanie Kim Hong-sun, odpowiadający za produkcje: The Age of Blood, Liar Game bądź Pied Piper.

Scenarzystą będzie z kolei Ryu Yong-jae, który już wcześniej współpracował z platformą Netflix, chociażby przy Hologramowej miłości. Melodramacie opowiadającym o losach kobiety, która nawiązuje bliską relację z hologramem.

Inicjatywę Koreańczyków docenił Alex Pin, pełniący rolę producenta wykonawczego oryginalnego Domu z papieru:

Koreańscy twórcy od lat rozwijali swoją własną kulturę audiowizualną i specyficzny język. Podobnie jak w przypadku naszego serialu, udało się im przełamać kulturowe granice przez co stali się punktem odniesienia dla tysięcy widzów na świecie, zwłaszcza tych młodych. To fascynujące, że świat Domu z papieru był dla kogoś na tyle ciekawy, że podjął się jego adaptacji. Myślę, że fakt przeniesienia miejsca akcji na Półwysep Koreański to znacząca zmiana, z której jestem bardzo zadowolony.

Myślicie, że Netflix ponowi sukces pierwowzoru, wypuszczając nową wersję serialu?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.