Discord zyska funkcję, która zainteresuje fanów wspólnego oglądania

Discord zostanie wzbogacony o nową funkcją, która pozwoli oglądać wraz ze znajomymi filmiki z serwisu YouTube.

Niebawem powinniśmy otrzymać nową funkcję na popularnym komunikatorze głosowym. Deweloperzy Discord oficjalnie rozpoczęli testowanie integracji aplikacji z serwisem YouTube w celu wprowadzenia opcji Watch Together. Dzięki niej będziemy mogli wspólnie ze znajomymi oglądać filmiki z YT na czacie głosowym.

Obecnie funkcja znajduje się w fazie produkcyjnej, przez co dostępna jest tylko na wybranych serwerach. Mimo to Watch Together może zostać udostępniony dla wszystkich użytkowników już w październiku. Dotychczas można oglądać wspólnie video tylko poprzez udostępnienie ekranu.

Jeśli już chcecie przetestować nadchodzącą funkcję, to możecie zrobić to na serwerze GameLabs. Gdy dołączycie do kanału głosowego, wybierzcie opcję Watch Together, aby stworzyć grupę. Następnie możecie utworzyć własną playlistę filmów, niezależnie czy skopiujecie linki video, czy też wpiszecie w pasku wyszukiwania. Co więcej, istnieje możliwość przekazania „wirtualnego pilota” innemu użytkownikowi, aby ten decydował o oglądanym materiale. Prawdopodobnie będą wyświetlane reklamy przed rozpoczęciem wideo.

Jak zapatrujecie się na taką funkcję? Będziecie korzystać z Watch Together, aby zrobić sobie ze znajomymi „wieczory filmowe”? Dajcie znać!