DiRT 5 z darmową zawartością na Halloween. Codemasters uderza z dyńki

Do DiRT 5 właśnie trafił bezpłatny pakiet Tricks N Treats, który oferuje trochę interesującej zawartości na Halloween.

Do święta, którego symbolem jest szczerbata dyńka, pozostało jeszcze trochę czasu. Codemasters zdecydowało jednak, że pozwoli graczom celebrować obchody Halloween już na początku października, udostępniając zawartość o nazwie Trick N Treats. W ramach pakietu posiadacze „piątki” mogą liczyć głównie na parę kosmetycznych dodatków.

Przede wszystkim otrzymujemy dekoracje tras do Playgrounds. Są to tematyczne bramki startowe i końcowe, ciekawe checkpointy, a nawet nawiedzona chałupa, która świeci na zielono w nocy. Deweloperzy zaznaczają, że przy tworzeniu upiornego dodatku czerpali inspiracje z klasycznych horrorów i architektury wiktoriańskiej.

Tricks N Treats jest dostępny od 1 października na PC i konsolach PS i Xbox.

DiRT 5 trafił do graczy w listopadzie 2020. W produkcję możemy pograć na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboksie One, Series X/S i Google Stadia. Tytuł jest generalnie oceniany dobrze: w serwisie Metacritic średnia wersji pecetowej to 72 procent (na podstawie 25 opinii krytyków). Natomiast trochę gorzej widzą to gracze – oni ocenili ścigałkę na 4,2 (ze średniej 55 recenzji).