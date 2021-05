Tego chyba nikt się nie spodziewał. Diablo IV pojawiło się na serwerach PlayStation

Blizzard może szykować sporą niespodziankę dla graczy. Pliki Diablo IV zostały wrzucone na serwery PlayStation. Dataminer dokopał się do obrazka z produkcji.

Wczoraj na serwerach PlayStation pojawiła się tajemnicza gra od Activision. Nieznana do niedawna pozycja waży niecałe 44 GB i przez kilka godzin gracze zastanawiali się, czym jest rzeczony twór. Spekulacje wspominały między innymi o zremasterowanej kampanii do Call of Duty Modern Warfare 3.

Okazuje się, że prawda jest zupełnie inna i znacznie bardziej zaskakująca. Dataminer dokopał się do konkretnych plików i odkrył, że wśród nich znajduje się logo Diablo IV. To jedyny konkretny trop, który udało się odkryć.

Nie ekscytujmy się jednak zbyt szybko. Blizzard zapowiedział, że nowe Diablo nie ukaże się w najbliższym czasie. Oczywiście nie oznacza to jednak, że pliki dodano bez określonego powodu.

Najpewniej Blizzard szykuje się do dystrybucji gry do wewnętrznych testerów. Co więcej, nie możemy wykluczać, że doczekamy się nawet publicznych testów. Pliki ważą sporo, ale raczej nie zawierają kompletnego tytułu. Jeśli pojawiły się na serwerach, z całą pewnością jest tego mocne uzasadnienie.

Mimo to, na ten moment możemy tylko gdybać. Jeśli Blizzard ma coś większego do ogłoszenia, najpewniej zrobi to w najbliższym czasie. Póki co warto poczekać na konkrety, a jeśli te się nie pojawią, zapewne firma po prostu sprawdza tytuł w gronie swoich testerów.

UP0002-CUSA26282_00-WELOOOOVEDOGS000 and UP0002-PPSA03123_00-WELOOOOVEDOGS000 — justin (@justinxrubin) May 17, 2021

@PlaystationSize download this .json pkg link, unpack pkg and you’ll see Diablo IV as icon0.png — justin (@justinxrubin) May 17, 2021

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.