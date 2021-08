Diablo Immortal mocno opóźnione. Ale to dobre wieści dla osób, które czekają na grę

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Blizzard zdecydowało się opóźnić debiut Diablo Immortal. Mobilna odsłona serii nie ukaże się w tym roku, ale są też dobre wieści. Twórcy wprowadzają ważne poprawki.

Marka Diablo znacznie się rozrasta i jeszcze przed Diablo IV zapoznamy się z Immortal. Mobilna produkcja docelowo miała ukazać się w tym roku. Plany uległy jednak zmianie i jeśli liczyliście nie nieodległy debiut, możecie się odrobinę rozczarować.

Jak podaje PC Gamer, premierę gry opóźniono. Blizzard zdecydował, że Immortal zadebiutuje dopiero w pierwszej połowie 2022 roku. Nie podano konkretnej daty premiery, ale zapewne poznamy ją w ciągu nadchodzących miesięcy.

Oficjalnym powodem przesunięcia debiutu jest chęć dopracowania produkcji. Blizzard zamierza wprowadzić poprawki wybranych trybów i systemów jak Cycle of Strife, PvP Battleground i Helliquary, a to i tak nie koniec nadchodzących zmian. Co więcej, firma chce wziąć pod uwagę sugestie graczy, które zgłoszono w trakcie zamkniętych testów wersji alfa.

Według mnie jest to bardzo dobra wiadomość. Przypomnę, że jakiś czas temu wybrane redakcje gamingowe podzieliły się swoimi wrażeniami z rozgrywki. Te były w większości bardzo pozytywne. Wygląda na to, że Blizzard zamierza dodatkowo dopracować i tak przyzwoicie zapowiadający się produkt. Takie podejście mocno się ceni i miejmy nadzieję, że pełna wersja Diablo Immortal będzie przyzwoitą odsłoną marki.