Diablo Immortal świętuje 3. urodziny. Darmowe prezenty dla graczy

Przedstawiciele studia Blizzard Entertainment ujawnili szczegóły dotyczące obchodów trzeciej rocznicy gry Diablo Immortal. Mowa oczywiście o mobilnym, przynajmniej na początku, MMORPG, które zadebiutowało w 2022 roku na urządzeniach z systemami iOS oraz Android. Jeszcze przed premierą okryło się złą sławą głównie ze względu na agresywny system monetyzacji. Mimo tego deweloperzy na pewno nie mają na co narzekać.

Diablo Immortal obchodzi swoje 3. urodziny

W ramach wydarzenia Threefold Rebirth zapowiedziano nie tylko zestaw limitowanych aktywności, ale także nowe przedmioty kosmetyczne, aktualizacje balansu, poprawki błędów i darmowe prezenty dla społeczności.

Prawdopodobnie najważniejszym będzie legendarny 5-gwiazdkowy klejnot Blood Floe, którego będzie mógł odebrać każdy, kto zaloguje się do gry podczas obchodów. W sklepie pojawi się natomiast zestaw kosmetyczny Sublime Lineage of Beasts. Rocznicowe świętowanie oznacza również okazję do zdobycia rzadkich przedmiotów, ukończenia specjalnych zadań oraz wypróbowania nowych trybów rozgrywki.

Poza tym twórcy nie zapomnieli o specjalnej przepustce sezonowej, w tym przypadku Battle Pass 40: Last Light’s Keepers, a także możliwości doświadczenia niektórych powracających wydarzeń. Ważnym elementem rocznicowej aktualizacji jest również aktualny rozkład jazdy, jeśli chodzi o rozwój gry na 2025 rok. W ramach tzw. Epoch of Madness planowane są trzy duże aktualizacje: Prince of Freedom (czerwiec), Flesh Harvest (lipiec–wrzesień), a także The First & Last King (październik–grudzień).

Lista wydarzeń rocznicowych:

Trial of the True Evils (1–19 czerwca)

(1–19 czerwca) Infernal Trials (4 czerwca – 2 lipca)

(4 czerwca – 2 lipca) Set Gear Reforging (1–19 czerwca)

(1–19 czerwca) The Prince’s Trail (12–23 czerwca)

Więcej informacji znajdziecie w oficjalnym wpisie.

Źródło: GameRant