Polski sklep sprzedawał stareńkie Diablo II w cenie nowego Resurrected

W pewnym polskim sklepie pojawiła się oferta sprzedaży klucza do starego Diablo II w cenie Diablo II Resurrected. Gracze zarzucają sieci sklepów X-Kom nieuczciwość.

W ofercie sklepu można było znaleźć klucz do cyfrowej wersji Diablo II wraz z dodatkiem Lords of Destruction na platformę firmy Blizzard. Co ciekawe, taki staroszkolny pakiet wyceniono na prawie 180 złotych. Mniej więcej tyle, ile kosztuje Diablo II Resurrected czyli remake drugiego Diabełka. Samo nieodświeżone DII wraz z rozszerzeniem da się kupić za nieco poniżej 100 złotych. Wspomniana cena jest więc mocno nieadekwatna do faktycznej wartości oferowanego przez sklep produktu.

Karta produktu na stronie X-Kom

W opiniach o produkcie pojawiło się parę nieprzychylnych komentarzy wycelowanych w X-Kom. Według niektórych kupujących, sklep miałby próbować złapać nieuważnych graczy i oferować stare gry w cenie odświeżenia. Większość takich opinii została już jednak usunięta ze strony sklepu. Przedstawiciel sklepu stwierdził w jednym komentarzu, że oferta nie wprowadza w błąd.

W chwili publikacji tego artykułu, omawianego produktu nie da się już kupić w sklepie. W ofercie widnieje też jako „wycofany” i możemy tylko sprawdzić inne dostępne produkty.