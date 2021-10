Blizzard sobie nie radzi. Codzienne problemy z serwerami zmorą graczy Diablo II: Resurrected

Diablo II: Resurrected mimo premiery w ubiegłym miesiącu, wciąż trapione jest przez problemy z serwerami. Gracze co chwilę nie mogą zalogować się do gry.

Blizzard chyba znalazł sobie nowe hobby – ogłaszanie o problemach z serwerami. Fani odświeżonego „Diaboła 2” nie mają ostatnio lekko.

Diablo II: Resurrected nie opuszczają problemy

Blizzard od pewnego czasu raczej nie cieszy się sympatią wśród graczy. Już odsuwając na bok wszelkie oskarżenia o toksyczną atmosferę i ogólny skandal, który odbił się chyba na całej branży gier wideo – ich najnowsza produkcja co chwilę trapiona jest problemami. A te wydają się dość poważne.

Odświeżone Diablo II oprócz poprawionej grafiki oferuje też m.in. codzienne problemy z serwerami. Zaraz, co? A tak – twórcy za pośrednictwem europejskiego konta na Twitterze, które informuje o stanie serwerów, co chwilę ogłaszają kolejne problemy związane z zalogowaniem się do gry.

Takie posty widać ostatnio niemalże codziennie. Regularnie pojawiają się informacje, w których deweloperzy przepraszają za błąd i wyjaśniają, że starają się go rozwiązać. To o tyle zaskakujące, że w miniony weekend miało miejsce wyłączenie serwerów ze względu na potrzebę przeprowadzenia „nagłej konserwacji”. Widać, że i to nie pomogło.

Co ciekawe, niektórzy gracze informują, że… stracili swoje postacie. Po ponownym zalogowaniu się do gry jedyne, co im pozostaje, to odpalenie „nowej gry”. Nawet produkcje MMO nie mają aż takich problemów, a wiemy dobrze, jak potrafią być uciążliwe. Blizzard jeszcze nie wyjaśnił, jakie kroki zamierza podjąć, aby wyeliminować denerwujące błędy.