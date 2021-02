Diablo 2 Resurrected wygląda piekielnie dobrze!

Do sieci trafiły filmy z gry Diablo 2 Resurrected, produkcja prezentuje się świetnie. Zamierzacie znów zawitać do Sanktuarium?

Na tą chwilę czekała spora część growego świata. W nocy mieliśmy okazję przekonać się czy pogłoski (zobacz tutaj) dotyczące tytułu okażą się prawdziwe. Informacje potwierdziły się! Produkcja ukaże się na konsolach: PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Switch. Hack and slash nie może rzecz jasna ominąć również komputerów klasy PC.

Grafika odświeżonej wersji tytułu, który ukazał się pierwotnie w 2000 roku, wygląda o wiele lepiej. Złaknieni krwi demonów odważni śmiałkowie, bawić się będą w wyższej rozdzielczości. Otrzymamy też zupełnie nowe modele i efekty specjalne. Jeśli jednak jesteście tradycjonalistami, będziecie mogli w locie wrócić do klasycznej grafiki. Wszystkie przerywniki filmowe, deweloperzy przygotują raz jeszcze. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć świetne intro w zremasterowanej wersji! Oprawa audio także doczeka się zmian, zaanonsowano bowiem standard Dolby 7.1.

Na Diablo 2 Resurrected składać się będzie zarówno wersja podstawowa, jak i dodatek Lord of Destruction. W rezultacie pokierujemy jedną z siedmiu postaci, do wyboru zostanie oddany nam: barbarzyńca, nekromanta, amazonka, druid, czarodziejka, palladyn bądź zabójczyni. Konsolowcy nie będą niestety mogli oddać się przyjemności rozczłonkowywania niemilców, wspólnie z kumplem/kumpelą na jednej kanapie. Tryb lokalnej kooperacji nie zostanie zaimplementowany, gdyż wymagało by to zbyt dużych nakładów pracy. Oczywiście nie zabraknie sieciowego trybu online, ale bycie podłączonym do sieci nie jest wymagane, by się bawić.

Chociaż gra zostanie przeniesiona w XXI wiek, to całe szczęście nie uświadczymy w niej żadnych mikrotransakcji czy lootboxów. Pojawi się za to progresja międzyplatformowa. Będziemy mogli przenosić stan gry między sprzętami poszczególnych marek. To świetna opcja. Rozpoczętą kampanię na PC, będziemy mogli kontynuować, np. będąc w podróży na naszym Switchu.

Diablo 2 Resurrected: tradycja i nowoczesność

Blizzard zadbał o to, by potraktować materiał źródłowy z należytym szacunkiem. Automatyczne podnoszenie złota będzie opcjonalne, a ilość miejsca jaką dysponujemy na przechowywanie przedmiotów będzie identyczna jak w oryginalne. Twórcy nie ukrywają niemniej, że nad tą kwestię szczególnie żarliwie debatowano:



Masz ograniczony ekwipunek. Przeprowadziliśmy wiele dyskusji na temat: Czy powinniśmy zwiększyć ilość miejsca zapasy? To jedno z miejsc, w których czuliśmy, że to o jeden most za daleko. To była część stylu gry.

Wszyscy gracze przyzwyczajeni do leciwej wersji gry, nie muszą się obawiać. Oryginał nie zniknie z serwerów. Dwie edycje będą istniały obok siebie równolegle. Gra ma ukazać się w 2021 roku, kosztować będzie w przybliżeniu 40 dolarów. Wszyscy zainteresowani jak najszybszym przetestowaniem produkcji, zapiszą się do alfy na stronie diablo2.blizzard.com. My już nie możemy się doczekać, by przenieść się do świata Sanktuarium.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.