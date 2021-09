Zaginiony exclusive PS4. Nawet były szef Sony nie wie, co się z nim stało

Shawn Layden został zapytany o to, co stało się z grą Deep Down. Zgubiony w czasie tytuł ekskluzywny PS4 do dziś jest owiany aurą tajemnicy.

Jeśli śledzicie rynek gier wideo od przynajmniej dwóch generacji konsol, z pewnością kojarzycie Deep Down. To gra Capcom, która miała trafić ekskluzywnie na PS4, ale tajemniczo zniknęła. Wydawca potwierdzał dwa lata temu, że tytuł jest nadal rozwijany, a ostatnie plotki na jego temat słyszeliśmy w 2020 roku. Od tamtej pory nie usłyszeliśmy niczego na temat tego tworu.

Znany dziennikarz, Jason Schreier, spytał byłego szefa PlayStation, czy wie, co stało się z grą. Nawet sam Shawn Layden nie ma pojęcia, gdzie podziała się dobrze zapowiadająca się produkcja.

Jedna rzecz, której nie zawarłem w newsletterze (Bloomberg – red. ) – zapytałem go (Shawna Laydena – red. ), co stało się z ekskluzywnym dla PS4 Deep Down (które zostało zapowiedziane w 2013 roku, a potem zniknęło). Musiał się przez chwilę zastanowić, po czym odpowiedział: „Nie mam pojęcia”. – napisał Jason Schreier na Twitterze

Wygląda na to, że Capcom niechętnie rozmawiał z wydawcami o grze. Możliwe, że projekt faktycznie po prostu anulowano. Z drugiej strony nie możemy też wykluczać, że kiedyś powróci. Na grę czekało wiele osób i choć raczej nie zobaczymy jej w takiej formie, jak na zapowiedziach, wszystko się może zdarzyć. Póki co tytuł ten zostanie jedną wielką zagadką.