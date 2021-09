Pomimo ciepłego przyjęcia, Deathloop zmaga się z problemami na PC. Twórcy powiadomili, że badają sprawę i jest to dla nich priorytetem.

Udana premiera Deathloop zdecydowanie ucieszyła Arkane Studios. Wiele redakcji i recenzentów dało grze najwyższe lub prawie najwyższe noty. Tytuł jest chwalony za świetny i wciągający gameplay, ciekawe lokacje oraz klimatyczną warstwę audiowizualną. Pojawiają się nawet głosy, że produkcja może z powodzeniem zawalczyć o miano gry roku.

Niestety tytuł w wersji na PC miewa problemy z optymalizacją. Wielu graczy zgłasza, że występują liczne „ścinki”, a także kłopoty z utrzymaniem stabilnej płynności. Szybko jednak otrzymaliśmy wiadomość bezpośrednio od twórców. Ci są świadomi problemów i badają sprawę, która jest dla nich priorytetem. Myślę, że niebawem powinniśmy otrzymać aktualizację, poprawiającą działanie gry.

W wątku na Redditcie Community Manger gry pisze tak :

Cześć wszystkim, jestem jednym z Community Manger Deathloop. Choć te burgery wyglądają świetnie [odnosi się do grafiki prezentującej szczegółowo wyglądające hamburgery z gry – red.], jesteśmy świadomi kwestii dotyczącej wydajności. Wiemy o doniesieniach niektórych graczy, że doświadczają zacinania się Deathloop. Teraz intensywnie badamy sprawę, która jest dla nas priorytetem. Powiadomimy Was o szczegółowych informacjach najszybciej, jak to tylko będzie możliwe.

Community Manger gry we wpisie na Reddicie

Trzeba przyznać, że twórcy naprawdę szybko zareagowali na wiadomość o problemach. Oficjalna premiera gry odbyła się wczoraj, a już dziś deweloperzy informują społeczność o sytuacji. W tytuł możecie zagrać na PS5 i oczywiście na PC.

Jeśli nie mieliście okazji przeczytać naszej recenzji Deathloop w wersji na PlayStation 5, to gorąco Was do niej odsyłam. Kawał naprawdę udanego tekstu.

