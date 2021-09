Nowy patch do Death Stranding. Save’y bezpieczne w Director’s Cut, lecz jest jedno „ale”

Pojawiła się nowa aktualizacja Death Stranding. Patch 1.13 wprowadza transfer save’ów do wersji Director’s Cut. Jest jeden haczyk.

Aby przenieść dane z wersji PS4 do PS5, musimy otworzyć menu w kajdankach Sama przy terminalu zamówień i wybrać opcję „Export Save Data”. Pozwoli nam to przenieść wszystkie swoje postępy do nowej wersji produkcji. No, prawie wszystkie.

Wszystkie aktywne się niestety anulują. Jeśli jesteście akurat w trakcie bardzo ważnej dostawy, lepiej ją dokończcie, zanim odpalicie Director’s Cut.

Dodatkowo z mapy gry zniknie wiele przedmiotów. Utracicie zgubione lub pozostawione przesyłki, ekwipunek i pojazdy. To samo tyczy się postawionych przez innych graczy struktur i obiektów, w tym pojazdów. Zostaną one zastąpione treścią, która zostanie wygenerowana na nowym serwerze. To samo tyczy się przeciwników, których pozycje również zostaną zresetowane.

Na szczęście nie wszystko stracone. Wszelakie znajdźki i przedmioty, które już zdobyliście, pozostaną z Wami. Dodatkowo cała reszta postępów powinna przenieść się bez większych komplikacji.

Jeśli czekacie na Death Stranding Director’s Cut, koniecznie sprawdźcie nowy i najpewniej ostatni zwiastun gry. Montował go sam Hideo Kojima.