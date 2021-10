Nowa aktualizacja Days Gone waży bardzo dużo, a zmienia niewiele

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Days Gone otrzymało właśnie aktualizację 1.80 na konsole PS4 i PS5. Co ciekawe, zajmuje ona dużo miejsca, a wprowadza niewiele.

Niewiele oczywiście w kontekście rozmiaru paczki z plikami. Aktualizacja zajmuje około 20 GB miejsca na dysku, a lista zmian, delikatnie mówiąc, nie powala. To same poprawki błędów, choć powinny one ucieszyć fanów produkcji.

Wyjaśniono, że spory rozmiar łatki wynika z faktu, że twórcy musieli zmienić sporo plików w misjach. Na szczęście wszystkie pliki Days Gone nie będą ważyć o te 20 GB więcej. Bend Studio potwierdza, że w większości przypadków zamienią one te dane, które mamy już na konsoli. Choć nie oznacza to, że gra zajmie dokładnie tyle samo miejsca na dysku naszego sprzętu, nie powinna być zauważalnie większa.

Deweloperzy udostępnili również pełne zestawienie poprawek, które znajdziecie poniżej.

Aktualizacja 1.80 do Days Gone na PS4 i PS5

Poprawki wydajności

Różne poprawki błędów

Ogólne poprawki stabilności i optymalizacji

Błędy blokujące postęp w rozgrywce

Usunięto blokady w wielu misjach

Naprawiono niedoróbkę, przez którą można zostać zablokowanym w kabinie Iron Mike’a w misji „Riding Nomad”

Aktualizacja jest już dostępna do pobrania na PlayStation 4 i PlayStation 5.