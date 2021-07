Dwie darmowe gry dla spóźnialskich. Za tydzień FPS w realiach I wojny światowej

Jak co tydzień na Epic Games Store dostępne są kolejne darmowe gry. Tym razem pojawiły się produkcje, które już jakiś czas temu były rozdawane.

Od dziś do 22 lipca 16:59 czasu polskiego macie możliwość przypisania do swoich kont na platformie EGS Obduction i Offworld Trading Company. Wielu naszych czytelników może już posiadać te produkcje, ale jeżeli nie dostaliście ich wcześniej, zdecydowanie warto po nie sięgnąć tym razem. Wspomniane prezenty znajdziecie, przechodząc pod ten link.

Obduction to gra, która swoimi założeniami może przypominać popularne niegdyś The Wintess. W tym tytule FTP wcielimy się w bohatera, który przez pewien artefakt zostaje przeniesiony do zupełnie innego świata. Poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych, będziemy coraz bliżej powrotu do naszego domu. Czy to się uda? Polecam każdemu sprawdzić we własnym zakresie.

Offworld Trading Company bez wątpienia spodoba się każdemu fanowi strategii ekonomicznych. Naszym zadaniem jest kolonizacja Marsa poprzez ściganie się z innymi graczami lub botami w jak najlepszym zagospodarowaniu kosmicznych surowców. Warto wspomnieć, że jest to produkcja jednego z twórców Civilization 3 i 4.

Dowiedzieliśmy się też, jakie darmowe gry otrzymamy za tydzień! Nadchodząca oferta może wydawać się niektórym bardziej atrakcyjna od tej aktualnej ze względu na Verdum. To FPS multiplayer osadzony w w realiach I wojny światowej. Drugą darmówką jest o wiele starsze Defense Grid: The Awakening, czyli Tower Defense. Choć graficznie może nie robić już na nikim wrażenia, przez lata to dzieło zebrało masę pozytywnych recenzji.

Oczywiście przypomnimy Wam o następnych prezentach od dobrego wujka Epica, dlatego nie martwcie się, jeżeli zapomnicie. Na łamach Planety Gracza bardzo często piszemy o darmowych grach, między innymi w naszym dziale promocji. Zachęcam tam regularnie zaglądać, by być zawsze na bieżąco z najlepszymi ofertami.