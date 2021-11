Kto chętny na kolonizację obcej planety? Gra za darmo czeka w Epic Games Store

Chyba naszła mała zmiana i darmowe gry na Epic Games Store od teraz zmieniają się co czwartki od godziny 16:00. No nic, lepiej wcześniej niż później, a w tym tygodniu czeka Was Aven Colony!

Na zgarnięcie tego gratisu macie czas do 11 listopada, do godziny najpewniej 15:59, choć obecnie na stronie Epic Games Store widnieje informacja o 16:59. Być może wynika to z niedawnej zmiany czasu, ale mimo to, jak co tydzień, rekomenduję się pospieszyć, by ewentualnie nie zapomnieć.

Aven Colony to jeden z tych kosmicznych kolonizatorów, gdzie dbacie o rozwój własnej osady na odległej planecie. Zbierając surowce, rozwijacie swoje jednostki i pniecie na wyżyny rozwoju. Nie zabrakło licznych zagrożeń, które mogą stanąć Wam na drodze rozbudowy własnej metropolii. Zabójcze stworzenia, a nawet plagi i masowe infekcje wywołane przez grzyba dosłownie nie z tej ziemi.

Niestety, za tydzień nie będzie żadnej darmowej gry, a bonus do darmówki Rogue Company. Na szczęście proponowany Epic Pack ma nieco zawartości, w tym skórki oraz trochę punktów doświadczenia. Sam jednak należę do osób, które z chęcią przyjęłyby zamiast tego jakąkolwiek nawet pomniejszą gierkę. Z drugiej strony nie będę darowanemu koniowi zaglądał w zęby, bo przecież Epic prezentów ze swojej strony rozdawać przecież nie musi.

Na szczęście Dział Promocji często jest miejscem, gdzie znajdziecie właśnie darmowe gry i nie tylko. Zachęcam zaglądać tam od czasu do czasu, by znaleźć być na bieżąco z najlepszymi ofertami z działu gaming i nie tylko.