Nowa darmowa gra od Epic Games to gratka dla fanów Borderlands. Odbierzecie ją już teraz

W Epic Games Store jest dostępna kolejna darmowa gra. Tym razem szczególnie zadowoleni będą fani serii Borderlands od Gearbox.

Wczoraj zapowiedziano samodzielne wydanie popularnego dodatku Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. Trafił on do sprzedaży za 45 złotych w formie Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. Swoją drogą, Gearbox, dłuższego tytułu nie dało wymyślić?

Jeśli chcecie ograć tę produkcję, można ją teraz odebrać za darmo w sklepie Epic Games Store. Znajdziecie ją w tym miejscu i raz przypisana zostanie w Waszej bibliotece już na zawsze. Promocja potrwa do 16 listopada do godziny 17:00 czasu polskiego. Poniżej znajdziecie zwiastun gry wraz z licznymi fragmentami rozgrywki.

Rozdawnictwo tej produkcji ma na celu promowanie nadchodzącego Tiny Tina’s Wonderlands. To pełnoprawna gra nawiązująca do wspomnianego dodatku do Borderlands 2. Rozszerzenie to było tak ciepło wspominane przez graczy, że Gearbox postanowiło zrobić z niego cała grę, która wygląda po prostu jak Borderlands z innymi teksturami i nowymi lokacjami. Premierę Tiny Tina’s Wonderlands ustalono na 25 marca 2022 roku.