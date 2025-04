Czarne PlayStation Portal do kupienia w promocji za 999 zł

Kontroler/konsolę do streamingu Sony PlayStation Portal w kolorze Nocna Czerń to urządzenie umożliwiające zdalny dostęp do gier na konsoli PS5. Wyposażony w 8-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080p, zapewnia płynną rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę. Dzięki technologii DualSense oferuje efekty dotykowe i adaptacyjne triggery, zwiększając immersję w grze. Obecnie dostępny jest w promocji w sklepie Media Expert.

Dostawa zamówień jest darmowa.