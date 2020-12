Cyberpunk 2077 – zapraszamy na redakcyjny Live Stream

Chciałoby się rzec wreszcie, bo w końcu po 8 latach możemy zagrać w Cyberpunk 2077. I chcemy to zrobić razem z Wami w redakcyjnym streamie.

Dziś jest dla nas dzień podwójnie szczególny, bowiem na rynku debiutuje Cyberpunk 2077. Zrozumieliśmy, że to idealna okazja, aby przygotować dla naszych czytelników coś ekstra. Dlatego dziś o godzinie 19:00 na FaceBook wystartujemy nasz pierwszy stream, w którym rzecz jasna głównym bohaterem będzie V i Night City.

Nie bójcie się o spojlery fabularne ani przesadnie głębokie analizy. Nie chcemy przechodzić za Was gry, a pokazać ogrom projektu CDPR, jego stan pod kątem technicznym i tzw. feeling. Będzie to swoisty starter do świata gry, abyście mogli przekonać się, czy warto już na premierę zamówić Cyberpunk 2077 na Steam, GOG lub w wersji na konsolę.

Mamy nadzieję, że wpadniecie do nas choć na chwilkę, przybicie z nami wirtualną piąteczkę i wspólnie przeżyjemy kilkadziesiąt minut w najnowszym dziele polskiego studia. Tak więc zapraszamy i do zobaczenia na streamie!

Grzegorz Rosa