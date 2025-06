Cyberpunk 2077 na Switch 2 działa świetnie – poza tym jednym elementem

Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2 to coś, co jeszcze kilka lat temu brzmiałoby jak nierealny żart. Tymczasem CD Projekt RED dostarczył port, który w większości działa zaskakująco dobrze — gra trzyma stabilne 30 FPS, wygląda solidnie i pozwala komfortowo eksplorować ogromne Night City w trybie przenośnym. To ogromny sukces technologiczny. Ale jest pewien problem…