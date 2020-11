Cyberpunk 2077. Stworzono porno w uniwersum gry

Produkcja Cyberpunk 2077 cieszy się tak olbrzymią popularnością, że wydano porno w świecie science-fiction.

Chociaż produkcja Cd Projekt Red jeszcze nie zadebiutowała, w sieci pojawił się już film dla dorosłych, którego fabuła rozgrywa się w świecie Cyberpunk 2077.

Produkcję zatytułowano Cyberpunk 2077 XXX Parody, co ciekawe tytuł wykorzystuje okulary VR. W przeciwieństwie do materiału źródłowego, film pornograficzny nie stawia zbyt dużego nacisku na fabułę. Chociaż grające w nim aktorki zostały ucharakteryzowane tak, by prezentować się futurystycznie.

I guess mimicking is the highest form of praise? 😉 pic.twitter.com/h1S8gnsaxe — Rafal Jaki (@GwentBro) November 27, 2020

To nie pierwsza tego rodzaju inicjatywa. Swego czasu na wskutek popularności gry Wiedźmin 2, powstał jego erotyczny odpowiednik, noszący miano The Bitcher: The Dildo of Destiny. Scenariusz bazował na fakcie, że znany z miłości do spółkowania Biały Wilk, nie przepuści żadnej niewiaście.

Wiemy też jak nasz rodzimy deweloper skomentował sprawę produkcji z serii xxx. Rafał Jaki, będący jednym z dyrektorów studia CD Projekt RED stwierdził:

Wydaje mi się, że naśladownictwo jest najwyższą formą uznania? 😉





My możemy tylko pogratulować pracownikom studia dystansu.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.