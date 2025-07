Cyberpunk 2077 w darmowej strzelance. Zapowiada się ciekawy crossover

Cyberpunk 2077 łączy siły z darmową strzelanką. Wkrótce crossover z Arena Breakout Infinite. Na razie jednak nie wiemy, na co możemy liczyć.

CD Projekt RED nie przestaje promować swojego dystopijnego uniwersum. Choć trwają prace nad sequelem i kolejnym sezonem serialu Edgerunners, teraz przyszła pora na współpracę z zupełnie inną marką, darmowym shooterem Arena Breakout Infinite.

Cyberpunk 2077 w nowej grze

W sieci pojawiły się krótkie zwiastuny zapowiadające crossover obu gier. Widzimy w nich postać w kurtce Samurai, jadącą transporterem przez futurystyczne miasto i zakładającą gogle. Na razie to wszystko, co oficjalnie pokazano, ale wygląda na to, że szykuje się wydarzenie w stylu klasycznych kolaboracji live service – z przedmiotami kosmetycznymi inspirowanymi Cyberpunkiem.

Welcome to Kamona, Chooms! https://t.co/DLpppUqdfo — Arena Breakout Infinite (@ArenaBreakoutPC) July 20, 2025

Możliwe więc, że gracze Arena Breakout dostaną okazję odblokowania (lub zakupu) sprzętu rodem z Night City. Czy coś trafi też z drugiej strony, czyli do Cyberpunka? Na ten moment nic tego nie zapowiada, ale biorąc pod uwagę, że twórcy wciąż delikatnie rozwijają przygody V, nie można tego całkowicie wykluczyć.

Sama Arena Breakout Infinite to rozbudowana wersja mobilnej strzelanki, która trafiła na PC i konsole w ubiegłym roku. Gra od chińskiego studia Morefun (należącego do Tencentu) działa na zasadach extraction shootera i przez wielu uznawana jest za poważną konkurencję dla Escape From Tarkov, tylko że w darmowej wersji.

Warto też dodać, że w grze właśnie trwa drugi sezon o nazwie Crimson Edge. Z tej okazji pojawiły się nowe lokacje, boss, broń i kolejne tryby rozgrywki. Crossover z Cyberpunkiem ma szansę podkręcić zainteresowanie jeszcze bardziej. Szczególnie że oba uniwersa dobrze się stylistycznie zazębiają.

Źródło: X