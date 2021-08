Zmiany, zmiany, zmiany. Cyberpunk 2077 z zapowiedzią aktualizacji 1.3

Redzi udostępnili przedsmak tego, co mamy otrzymać w nadchodzącej aktualizacji 1.3 do gry Cyberpunk 2077. Nie zabraknie naprawy znanych błędów.

CD Projekt Red udostępnił informacje o zmianach w ramach cyklu „Oczami twórców”(choć ja bym to bardziej nazwał zapowiedź), które mają się pojawić w patchu 1.3 do Cyberpunk 2077. Zamiast długiej listy błędów, które udało się twórcom naprawić, na razie otrzymaliśmy stylizowane opisy niektórych z bugów oraz komentarze twórców. Uspokajam. Pełna lista zmian i poprawek pojawi się już wkrótce.

Aktualna krótka lista zmian w aktualizacji 1.3 do Cyberpunk 2077

Naprawiono problem z GPS i mini mapką, a także usprawniono przejrzystość tej drugiej;

Dodano okienko wyboru przy wyborze skorzystania z usług partnera/partnerki w Clouds

Dodano możliwość zresetowania wybranych umiejętności w drzewku ze zdolnościami.

Co więcej, jutro o 18:00 na kanale Twitch CD Projekt Red będzie transmisja z omówienia aktualizacji.

Jeśli jednak jesteście zbyt zniecierpliwieni na nowości, to odsyłam Was do fanowskiego moda, który jest aktualizacją 1.3. W tym przypadku lista zmian jest bardzo długa. W momencie pisania tekstu około 17 stron w dokumencie tekstowym.