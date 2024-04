Nowy zwiastun szalonego horroru, który wstrząsnął krytykami

W sieci pojawił się zwiastun filmu Cuckoo. Krytycy w dużej mierze są nim zachwyceni, ale trzeba pamiętać, że to “bardzo szalony i niesamowicie zabawny” obraz.

Jeżeli film nazywa się Cuckoo, jego fabuła jest w zasadzie zagadką, a do tego w rolach głównych znajdziemy wiele cenionych gwiazd, to wiedzcie, że coś się dzieje.

Zwiastun filmu Cuckoo

Choć średnia ocen na Rotten Tomates nie powala, to właśnie ona idealnie obrazuje sytuację z nowym filmem Tilmana Singera (Luz). Większość recenzentów, którzy mieli okazję oglądać film na festiwalach, jest nim zachwycona. Współczynnik “świeżości” wynosi na ten moment 76%, ale to wyłącznie dlatego, iż to bardzo dziwny seans. Fani kina artystycznego nieładu i szalonych zwrotów akcji i pomieszania komedii z horrorem mogą jednak zacierać ręce.

Ciekawe filmy niekoniecznie da się poznać po tym, że zdobywają najwyższe możliwe oceny. Cuckoo poróżniło krytyków, bo dla niektórych film bywa po prostu “zbyt dziwny”. Dla jednych to dziwny miks wielu gatunków, a dla innych – coś kompletnie świeżego i nowego w tym gatunku. Sami możecie ocenić, czy zapowiada się intrygująco. Wystarczy obejrzeć poniższy trailer.

Niechętnie, 17-letnia Gretchen opuszcza swój amerykański dom, aby zamieszkać z ojcem, który właśnie przeprowadził się do kurortu w niemieckich Alpach ze swoją nową rodziną. Po przybyciu do ich przyszłej rezydencji zostają powitani przez pana Königa, szefa jej ojca, który w niewytłumaczalny sposób interesuje się niemą przyrodnią siostrą Gretchen, Almą. Coś wydaje się nie w porządku w tym spokojnym wakacyjnym raju. Gretchen dręczą dziwne odgłosy i krwawe wizje, aż odkrywa szokujący sekret, który dotyczy również jej własnej rodziny. – czytamy w opisie fabuły

Sam pomysł nie jest szczególnie imponujący, ale sedno ponoć leży w scenariuszu. Bywa zwariowany, mocno komediowy, aby zaraz przerazić widzów nowoczesnym podejściem do artystycznej grozy. Krytycy są jednak zachwyceni obsadą aktorską – Hunter Schafer (Euforia), Dan Stevens (Apostoł), Jessica Henwick (Underwater), Marton Csókás (Freelance) czy Greta Fernández (Santo) ponoć dali z siebie wszystko.

Cuckoo trafi do amerykańskich kin 9 sierpnia 2024 roku. Na razie nie znamy szczegółów na temat debiutu w Polsce.

Źródło: https://bloody-disgusting.com/movie/3807374/cuckoo-trailer-aural-nightmare/