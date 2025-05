Doceniony survival horror za mniej niż dyszkę. Świetna okazja na PC

Jeśli szukacie nowej gry do sprawdzenia na Steam, mamy dla Was ofertę. W dodatku w znakomitej cenie!

Przychodzimy dziś do Was z kolejną niezłą ofertą. Tych oczywiście w żadnym wypadku nie brakuje. Wystarczy chociażby zajrzeć do naszej sekcji z grami za darmo, gdzie nowe okazje pojawiają się codziennie. Tutaj co prawda nie mamy do czynienia z darmową grą, ale wciąż jest to oferta, którą ciężko zignorować.

CONSCRIPT w wersji na Steam w znakomitej cenie

CONSCRIPT to survival horror, który garściami czerpie inspiracje z takich serii jak Silent Hill czy Resident Evil. Za jego stworzenie odpowiada studio Catchweight. Akcję osadzono w roku 1916, podczas jednej z najkrwawszych bitew I wojny światowej, czyli Bitwy pod Verdun. Gracz natomiast wciela się w francuskiego żołnierza Andre, który w wyniku ataku nieprzyjaciela został rozdzielony z bratem, a teraz chce go odnaleźć.

Wszelkie zdarzenia obserwujemy z lotu ptaka. Główne mechaniki rozgrywki to eksploracja różnorodnych lokacji, jak chociażby okopów, fortów czy też ziemi niczyjej, jak i realizacja zadań, które pozwalają poczynić postępy w fabule. W grze znajdziemy również zagadki do rozwiązania oraz, jak nietrudno się, domyślić, przeciwników. Podczas walki korzystamy zarówno z broni palnej, jak i z broni białej.

Źródło: Instant Gaming