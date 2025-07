Clair Obscur: Expedition 33 na PS5 w pudełku taniej. Promocja na potencjalne GOTY 2025

Jeśli czekacie na obniżkę ceny jednej z najbardziej intrygujących gier RPG tego roku, to dobra okazja, by właśnie teraz pokusić się o jej kupno. Clair Obscur: Expedition 33 w wersji na PlayStation 5 kupicie teraz za 164,99 zł, czyli o 20 zł mniej niż sugerowana cena.

Tytuł przenosi nas do dusznego, pięknego i niepokojącego świata inspirowanego francuską belle époque. Jako członkowie Ekspedycji 33 próbujemy zatrzymać Malarkę, istotę, która każdego roku dosłownie wymazuje ludzi z istnienia, zapisując przeklętą liczbę na Monolicie. Tym razem ma paść na „33”. Jeśli nie powstrzymamy jej teraz, będzie po wszystkim.

Walka przypomina klasyczne JRPG, ale z twistem: wszystko jest tu znacznie bardziej dynamiczne. Uniki, parowanie, swobodne celowanie, to nie tylko turowy system, ale też aktywna walka w czasie rzeczywistym. Do tego dochodzi konfigurowanie drużyny i eksperymentowanie z umiejętnościami czy ekwipunkiem. Każde starcie potrafi dać popalić, więc warto dobrze przygotować się do każdego kroku.

Wizualnie gra robi ogromne wrażenie. Unreal Engine 5 robi swoje, ale chodzi nie tylko o grafikę, lecz też o design lokacji. Od mistycznej wyspy Visages po opuszczone pola bitew, każde miejsce wygląda jak wyśmienity obraz. Do tego dochodzą dziwaczne potwory i legendarni towarzysze, których można zwerbować w trakcie przygody. Wersja w promocji zawiera polskie napisy, a na okładce znajdziemy język angielski. Warto dodać, że do ceny trzeba doliczyć jeszcze koszt wysyłki (od 10,98 zł lub darmowy odbiór osobisty).

Źródło: Perfect Blue