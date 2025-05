Jeśli grasz w Clair Obscur: Expedition 33 i masz mocny sprzęt, szykuj się na wizualną rewolucję. Modder o pseudonimie Lazorr wypuścił właśnie Ultra+ Graphics Mod, który wynosi grafikę gry na zupełnie nowy poziom. To coś więcej niż drobna poprawka. To kompletna przebudowa ustawień graficznych, dostępna tylko dla tych, którzy chcą i mogą pozwolić sobie na topową jakość.

Topowy mod do Clair Obscur: Expedition 33

Mod ulepsza praktycznie każdy aspekt wizualny:

bardziej naturalne oświetlenie i odbicia,

ostrzejsze i głębsze cienie,

szybsze ładowanie tekstur,

eliminacja irytującego „pop-inu” i efektu duchów (ghostingu),

naprawa problemów z DLSS 4.

Dodatkowo mod dodaje zaawansowane opcje personalizacji, niedostępne w standardowych ustawieniach gry, pozwalając precyzyjnie dobrać balans między wyglądem a wydajnością.

Najbardziej imponującą funkcją jest Transmission. Dzięki niej światło może przenikać przez obiekty – jak skóra postaci czy liście drzew – dokładnie tak, jak w rzeczywistości. Efekt? Skóra wygląda miękko, realistycznie reaguje na światło, a postacie zyskują nowy poziom wiarygodności. Warto jednak pamiętać o jednym. Zwiększona jakość = większe wymagania sprzętowe. Gra z tym modem będzie działać wolniej, szczególnie na starszych kartach graficznych. Jeśli masz potężny GPU – jesteś w domu. Jeśli nie – lepiej odpuść.

Mod pobierzecie z poniższego linku:

Zobacz też: Polskie gry z lat 90. Kolejna porcja klasyków, które musisz poznać

Jeśli chcesz, żeby Clair Obscur wyglądało jak tytuł AAA z 2026 roku, Ultra+ Graphics Mod to obowiązkowy wybór. To prawdziwy pokaz możliwości dla graczy z high-endowym sprzętem. Głębsze cienie, lepsze światło, zero kompromisów. Po prostu – gra, jaką powinna być od początku.

Źródło: dsogaming.com