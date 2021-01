Chaos w CDPR – mimo zwrotu pieniędzy gracze nadal mogą grać w Cyberpunk 2077

Gracze wykryli bugi nie tylko w Cyberpunk 2077, ale również w systemie zwrotów CDPR. W wielu przypadkach gracze zachowali dostęp do gry.

Cyberpunk 2077 jest piękny i bogaty w doświadczenia, ale co by nie mówić na premierę był po uszy zakopany w bugach. Z tego powodu CDPR wystosowało przeprosiny i złożyło obietnicę niezadowolonym z gry fanom. Kto chciał, mógł zrezygnować z zakupu i dopisać się do listy oczekujących na zwrot pieniędzy.

Refundacja rzecz jasna z reguły wiąże się z odesłaniem fizycznej wersji gry lub usunięciem licencji z konta użytkownika. Aczkolwiek nie w tym przypadku. Według historii opisywanych przez użytkowników, część osób otrzymała już z powrotem pieniądze i mimo to wciąż mogą uruchamiać Cyberpunk 2077. I to niezależnie od wersji gry, jaką zamówili przed lub kilka dni po premierze.

Jedną z takich osób jest Bob, który postanowił odzyskać pieniądze za cyfrową wersję gry. Ponieważ kopię Cyberpunk 2077 zakupił poza oficjalną dystrybucją Microsoft, można by pomyśleć, że będzie to kłopotliwe, ale tak się nie stało. A dodatkowo grę nadal ma u siebie w bibliotece.

O dziwo, [ja] nadal mam dostęp do gry przez mojego Xboxa, nie wyświetla się jako cofnięta, mimo że wysłałem im kod.

Kolejny przykład to Steve i jego edycja kolekcjonerska…

Byłem zaskoczony, że nie musiałem [jej odesłać]. Więc wciąż mam wszystko. Jako klient czuję, że [CDPR] „zrobili to dobrze”. Pokaż tylko dowód, a zwrócimy Ci pieniądze. Steve w rozmowie z redakcją Vice Games

Co jeszcze bardziej dziwi, CDPR odesłał pieniądze klientowi przez PayPal, w kwocie wyższej niż zapłacił za grę. Zamiast 250 dolarów, otrzymał 271. Redzi zaaferowani skalą zwrotów zapomnieli chyba odliczyć od kwoty zakupu podatek od sprzedaży.

Zachodzi pytanie, w jaki sposób przebiegała realizacja zgłoszeń? Okazuje się, że pracownicy obsługujący zwroty wymagali od klientów wyłącznie dowodu zakupu i zdjęcia przedstawiającego towar ze specjalnie wygenerowanym kodem. Również informowali o konieczności odesłania kopii po rozpatrzeniu wniosku, lecz i bez tego pieniądze były zwracane na konto PayPal.

Nie wiadomo, co w związku z tym dalej zrobi CDPR. Możliwe, że pewnego dnia przypomną sobie o tych wszystkich zwrotach…

Grzegorz Rosa