Cena Nintendo Switch 2 w sieci?

Już po zapowiedzi nowej konsoli Nintendo, Switch 2 nadal budzi spore emocje i domysły. Firma wciąż nie zdradziła kilku najważniejszych informacji, jak choćby cena urządzenia, czy jego planowana premiera. W związku z tym w sieci nie sposób nie trafić na kolejne plotki czy przecieki. Najnowsze doniesienia udostępnił na platformie Blue Sky Necro Felipe, który do tej pory wielokrotnie informował o różnych rzeczach związanych z konsolą. Jak sam napisał, wszedł w jej przedpremierowe posiadanie. Niekoniecznie „oficjalną” drogą.

To sugeruje nam, że oficjalna zapowiedź premiery i prezentacja systemu mogą mieć miejsce już niedługo. Najbardziej oczywistym terminem wydaje się być początek kwietnia tego roku i wydarzenie Nintendo Direct. Co jak co, ale konsolę to na pewno muszą wtedy pokazać:

Zobacz też: Forza Horizon 5 na PS5? Debiut bliski, a twórcy mają do was ważne pytanie

A co z ceną? Ta również nie została podana, choć niektórzy doszukują się poszlak w różnych sieciach internetowej dystrybucji. Sieć kanadyjskich sklepów Costco miała mieć informację na temat urządzenia, które było okraszone ceną 499 dolarów kanadyjskich — około 350 USD. Byłaby to genialna wiadomość, choć na razie trzeba to traktować jedynie jako plotkę.

Źródło: wccftech.com