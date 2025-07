To Call of Duty zachwyciło graczy! Nagły wybuch popularności

Jedna z mniej wspominanych odsłon Call of Duty właśnie przeżywa drugą młodość. Po dodaniu do Xbox Game Pass, liczba aktywnych graczy w Call of Duty: WWII eksplodowała . Wzrost wyniósł aż 1378% w zaledwie tydzień. To nie tylko sukces gry, ale i samego Game Passa.

Call of Duty znowu na topie. Zasługa Xbox Game Pass

Gdy Call of Duty: WWII dołączyło do Xbox Game Pass pod koniec czerwca, niewielu spodziewało się rewolucji. A jednak – gra wspięła się z miejsca 163 na 9. w rankingu najpopularniejszych tytułów na Xboxie w ciągu jednego tygodnia. Wzrost aktywności o 1378% to wynik, który trudno zignorować, nawet w świecie pełnym premier i ciągłej rotacji. To nie tylko zaskakujący powrót, ale też przykład na to, jak wielką siłę oddziaływania mają klasyczne tytuły, gdy dostaną drugą szansę.

Co ciekawe, ten wzrost nie dzieje się w próżni. W Game Passie dostępne są przecież nowsze odsłony, jak Modern Warfare II czy Warzone. Mimo to gracze masowo ruszyli do okopów II wojny światowej, najwyraźniej szukając bardziej klasycznego, „boots-on-the-ground” doświadczenia. Dla wielu to podróż sentymentalna, dla innych – odkrycie tytułu, który wcześniej mógł umknąć w gąszczu premier. Tak czy inaczej, rezultat pokazuje, że dobre gry nie starzeją się – wystarczy dać im miejsce na świeczniku.

Seria Call of Duty od lat dominuje na listach najpopularniejszych gier, ale ten przypadek pokazuje coś jeszcze: starsze części wciąż mają ogromną wartość. Call of Duty HQ, czyli wspólna platforma dla kilku trybów i odsłon, wciąż okupuje pierwsze miejsce, a WWII, mimo braku nowego contentu, przebiło się do czołówki. Poza może Assassin’s Creed czy Elder Scrolls, mało która seria potrafi tak skutecznie aktywować starsze tytuły.

Dla Microsoftu to jasny sygnał: inwestycja w markę Call of Duty opłaca się na wielu poziomach, nie tylko w dniu premiery kolejnej części. Starsze gry, odpowiednio zaprezentowane, potrafią przyciągać tłumy – a Game Pass staje się idealnym miejscem na takie odświeżenia. A dla graczy? To świetna okazja, by sprawdzić lub przypomnieć sobie jeden z bardziej niedocenianych rozdziałów w historii serii. Bo czasem wystarczy jedno kliknięcie „Pobierz”, żeby na nowo odkryć, jak dobrze CoD potrafi wciągnąć.

Źródło: trueachievements.com