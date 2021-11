Zwiastun Call of Duty: Vanguard pokazuje dodatkowe funkcje wersji na PC

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Dziś dobry dzień dla graczy z PC, którzy czekają na Call of Duty: Vanguard. Rano ujawniono pełne i ostateczne wymagania sprzętowe, a teraz pojawił się specjalny materiał promujący wydanie na komputery osobiste.

Widzimy na nim kilka przerywników filmowych oraz urywki samego gameplay’u – oczywiście wszystko nagrane bezpośrednio w wersji gry na PC. Nie ma tu niczego nadzwyczajnego, ale filmik pokazuje, ze gra wygląda i (przynajmniej na PC, na którym nagrano gameplay) działa bardzo dobrze.

Trailer wspomina o specjalnych funkcjach, które zyskają gracze PC. Przede wszystkim pojawi się wsparcie dla ultraszerokich monitorów. Dodatkowo zadbano o grafikę w rozdzielczości wyświetlania 4K, której nie znajdziemy na konsolach poprzedniej generacji. Na deser pozostawiono mnogość opcji ustawień dotyczących oprawy. Jak to zwykle bywa, gracze otrzymają możliwość dostosowania grafiki do swoich komputerów i upodobań.

Call of Duty: Vanguard zadebiutuje 5 listopada. Grę można pobierać na PC przed premierą od dziś – dotyczy to osób, które złożyły zamówienie przedpremierowe wersji na PC. Produkcja będzie też dostępna na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X oraz S.