Kiedy szczegóły Call of Duty Vanguard? Sprawdzony informator wskazuje termin

Call of Duty Vanguard ma doczekać się niedługo pokazu. Znany informator wskazuje możliwy termin prezentacji i mówi, gdzie należy szukać wskazówek.

O nowej odsłonie Call of Duty słyszymy od paru ładnych miesięcy. Przecieki nie są zbyt optymistyczne, choć z osądem lepiej wstrzymać się do debiutu gry. Nadal jednak nie otrzymaliśmy nawet oficjalnej zapowiedzi produkcji. To ma się niedługo zmienić.

Znany i sprawdzony informator, Tom Henderson, podzielił się nowymi wieściami odnośnie pokazu. Gra ma zostać zaprezentowana wkrótce, a jako najbardziej prawdopodobny termin wskazuje się sierpień. Henderson spekuluje, że ujawnienie nastąpi na targach Gamescom. Activision bierze w nich udział, więc nie byłoby to wielkie zaskoczenie. Wydarzenie odbędzie się między 25 a 27 sierpnia.

Dodatkowo Activision ma ponownie wykorzystać Warzone w kampanii marketingowej. Pierwsze poszlaki dotyczące gry pojawią się w szalenie popularnym battle royale. Jeśli gracie w Warzone, warto zachować czujność.

Miejmy też na uwadze, że Henderson nie podaje powyższych terminów jako pewniaków. Wszystko może się zmienić, choć przypuszczenia informatora brzmią sensownie. Pamiętajmy, że Call of Duty Black Ops Cold War zostało ujawnione właśnie w sierpniu i również teasowano je poprzez Warzone.

O tym, czy Henderson utrzyma swoją dobrą passę przecieków przekonamy się w sierpniu. Patrząc na trafność jego ostatnich doniesień, nie spodziewałbym się, że podzielił się nieprawdziwymi informacjami.