Black Ops wraca na front i zaczyna Gamescom z wysokiego C

Po efektownym zamknięciu Xbox Games Showcase w czerwcu, Call of Duty: Black Ops 7 ponownie trafia na pierwszy plan, tym razem, by otworzyć Gamescom 2025 podczas Opening Night Live, czyli najbardziej medialnego wydarzenia startowego targów w Kolonii. Jak zapowiedział prowadzący show Geoff Keighley, będzie to „wielkie rozpoczęcie” i wszystko wskazuje na to, że nie są to puste słowa. Xbox i Activision szykują pełną prezentację, która ma przypomnieć światu, kto rządzi na froncie gier akcji.

Czego możemy się spodziewać? Wszystkiego. Pełnego pokazu kampanii fabularnej, informacji o premierze oraz, być może, zapowiedzi bety trybu multiplayer. Fani serii liczą też na konkretne detale dotyczące fabuły, która według przecieków ma osadzać akcję w latach 90. i poruszać nieco mroczniejsze, bardziej polityczne wątki niż ostatnie odsłony. Jeśli te informacje się potwierdzą, może to być powrót do bardziej surowych i intrygujących klimatów, za które seria Black Ops była kiedyś uwielbiana.

Wybór tej gry na otwarcie nie jest przypadkowy. Xbox wyraźnie stawia na ofensywę. Zarówno w sensie marketingowym, jak i symbolicznym. Black Ops 7 to nie tylko jeden z najważniejszych tytułów końcówki roku, ale i okazja dla Microsoftu, by po fuzji z Activision pokazać światu, jak zamierza prowadzić największe franczyzy branży. Oczekiwania są więc ogromne i nic dziwnego, że to właśnie ta gra ma rozpocząć święto gamingu z rozmachem.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 worldwide reveal at Opening Night Live kicks off @gamescom in a massive way.



Tuesday, August 19.



Streaming live everywhere at 2p ET / 11a PT / 8p CEST. pic.twitter.com/6HfSTirTze — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 14, 2025

Gamescom 2025 startuje 19 sierpnia o godz. 20:00 (czasu polskiego) i tradycyjnie zgromadzi miliony widzów przed ekranami. Czy Black Ops 7 spełni oczekiwania? Tego dowiemy się już niedługo. Jedno jest pewne, fani Call of Duty mają powód, by zaznaczyć tę datę w kalendarzu grubym markerem.

Źródło: purexbox.com