Call of Duty: Black Ops 6 na premierowym zwiastunie. Wielkie odliczanie do wielkiej premiery

No i stało się — do sieci trafił premierowy zwiastun gry Call of Duty: Black Ops 6. Tytuł zmierza na rynek wielkimi krokami, a wy macie ostatnie chwile na zakup przedpremierowego wydania. Na trailerze twórcy pokazali nie tylko fragmenty ekscytującej kampanii, ale również zawartość specjalnej edycji gry.

Nowy zwiastun Call of Duty: Black Ops 6

Do premiery Call of Duty: Black Ops 6 pozostało już naprawdę niewiele czasu. Gra zadebiutuje dokładnie 25 października na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Z tej okazji twórcy przygotowali finałowy, czyli premierowy zwiastun gry. Tym samym rozpoczęli odliczanie do momentu debiutu. Najnowsza odsłona kultowej serii to ponowne otwarcie w podserii Black Ops, która tym razem zabierze nas do lat 90. ubiegłego wieku. Będzie wojna w Zatoce, intrygi i tajemnice — nie zabraknie zatem jazdy bez trzymanki.

Nie oznacza to jednak, że seria po raz kolejny zagwarantuje nam to samo. Twórcy zadbali o sporo nowości, jak choćby zupełnie nowy system poruszania się i nieco przemodelowany tryb multiplayer. Największa nowinka to jednak sposób dystrybucji gry.

Będzie to bowiem pierwsza odsłona w historii cyklu, która zadebiutuje na start w abonamencie Xbox Game Pass. Posiadacze usługi na PC i konsolach Xbox będą mogli zagrać na premierę bez dodatkowych opłat. I to w pełną wersję gry, czyli zarówno kampanię dla jednego gracza, jak i we wszystkie tryby sieciowe – bez ograniczeń.

Źródło: YouTube