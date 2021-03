Call of Duty 2021 ma wykorzystać uwielbianą przez fanów technologię

Przecieki wskazują, że Call of Duty 2021 skorzysta z silnika IW8 wykorzystanego w Modern Warfare z 2019 roku. Gracze zdają się być bardzo zadowoleni ze zmiany.

O Call of Duty: Black Ops Cold War można by rozprawiać godzinami. Jedni bardzo chwalą całą produkcję, a inni mają wiele zastrzeżeń do silnika. Technologia Black Ops Cold War budzi wszak sporo kontrowersji. Niektórzy gracze uważają, że Modern Warfare jest pod tym względem dużo lepsze. Takie osoby z pewnością uraduje najnowszy przeciek.

Call of Duty 2021 rzekomo skorzysta z silnika Modern Warfare

Jak donosi VideoGamesChronicle, CoD 2021 zadziała na silniku Modern Warfare z 2019 roku. Nie wiadomo, czy Warzone pozostanie na aktualnej wersji silnika, czy również zostanie przebudowane.

To dobra informacja z perspektywy fanów Call of Duty. Modern Warfare do dziś wygląda ślicznie, a zachowanie broni uchodzi za jedno z najlepszych na rynku. Cold War również pod tym względem wypada przyzwoicie, ale jednak część społeczności uważa tę odsłonę za nieco gorszą.

Przy okazji warto wspomnieć, że silnik Black Ops Cold War jest już dość stary i doczekał się tylko nieznacznych aktualizacji. IW8 wykorzystywane w Modern Warfare prezentuje się dużo świeżej. O ile feeling strzelania to kwestia mocno subiektywna, tak większość graczy CoD (z tego co zauważyłem) preferuje rozwiązanie z MW z 2019 roku.

Niemniej informacje o silniku to nadal plotki. VGC ma sprawdzone źródła przecieków, ale nadal warto wstrzymać się z osądem do oficjalnego ogłoszenia wydawcy. O nowym Call of Duty wiemy już całkiem sporo i jego ujawnienie jest dość nieodległe.

Call of Duty 2021 zapowiada się coraz ciekawiej

Kilka wiarygodnych źródeł potwierdziło niedawno, że CoD 2021 zabierze nas do czasów II wojny światowej. Produkcja rzekomo nosi tytuł Call of Duty WWII: Vanguard i jest tworzona przez Sledgehammer Games.

Inne źródła wspominają również, że gra wprowadzi ciekawy twist w temacie wspomnianych realiów. Twórcy podobno stawiają na ukazanie alternatywnej rzeczywistości, w której II WŚ nigdy się nie zakończyła. W kwestii tej informacji insiderzy są jednak niezgodni. Byłoby to całkiem ciekawe w kontekście opowiadanej w kampanii historii.

Powrót do silnika Modern Warfare również brzmi bardzo dobrze. Na forach gry widać liczne głosy zadowolenia fanów, którym nie przypadła do gustu technologia Black Ops Cold War. Na ten moment nowe Call of Duty zapowiada się intrygująco i jestem bardzo ciekaw, czy odsłona od Sledgehammer zrówna się jakością z Cold War i Modern Warfare. Obie te produkcje to mimo wszystko bardzo solidne FPS-y.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.