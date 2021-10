Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Buzz Astral z kultowej serii Toy Story otrzyma film prezentujący jego historię. Zapowiedziano prześliczną animację od Disney Pixar.

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun z polskim dubbingiem. Widzimy na nim wybrane sceny z filmu. Dodatkowo potwierdzono, że ukaże się on latem 2022 roku. W tle przygrywa legendarny David Bowie.

Historia skupi się na tym, co działo się, zanim Buzz Astral otrzymał własną zabawkę. Widzowie prześledzą podróż od początkującego pilota do kosmicznego bohatera. Nie zdziwię się, jeśli film uraczy nas w pewnej chwili mocnym nawiązaniem do Toy Story.

Jak na Pixar przystało, wizualna strona produkcji powala na kolana. O oprawę możemy być spokojni i zdecydowanie będzie co podziwiać. Dodatkowo póki co nieźle brzmi też polski dubbing, choć ostatecznie będziemy mogli ocenić go dopiero po premierze.

Za reżyserię widowiska odpowiada Angus McLane. Pracował on wcześniej jako reżyser i scenarzysta nad krótkimi metrażami osadzonymi w światach Toy Story i WALL-E. Udzielał się też jako aktor głosowy w paru innych projektach Pixara. Choć będzie to jego pierwszy film pełnometrażowy, zdecydowanie jest to doświadczony reżyser. Na razie całość zapowiada się bardzo dobrze.