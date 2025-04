Już teraz możecie kupić grę Borderlands 3 w zaskakująco niskiej cenie na PC. To idealna okazja do ogrania tytułu, zanim na rynek trafi wyczekiwana czwarta odsłona serii.

Promocja na Borderlands 3 – jest bardzo tanio

Trzecia odsłona serii Borderlands to zdecydowanie pozycja obowiązkowa dla fanów strzelanek. Już teraz pecetową wersję możecie nabyć w świetnej promocji. Gra jest dostępna niemalże za grosze, bo ledwie kilkanaście złotych.

Grę kupicie pod poniższym linkiem:

Zobacz też: Xbox Game Pass w promocji! Kilka świetnych ofert na PC i konsole

Borderlands 3 to solidna propozycja dla fanów dynamicznych strzelanek i kooperacyjnej rozgrywki. Gra rozwija sprawdzoną formułę serii, oferując szaloną mieszankę szybkiej akcji, ogromnego arsenału broni i specyficznego humoru. Gracze wcielają się w jednego z czterech unikalnych Vault Hunterów, z których każdy posiada własne umiejętności i styl walki, co znacząco wpływa na przebieg zabawy. Kampania solo potrafi wciągnąć na kilkadziesiąt godzin, ale to tryb współpracy dla maksymalnie czterech osób naprawdę pokazuje pełnię potencjału rozgrywki.

Warto też docenić oprawę graficzną, która mimo kreskówkowej stylistyki została znacząco ulepszona względem poprzednich części. Świat gry jest większy, bardziej zróżnicowany i pełen absurdalnych postaci oraz wydarzeń. Choć fabuła może nie każdemu przypaść do gustu ze względu na dość przewidywalne motywy i przerysowanych antagonistów, to Borderlands 3 nadrabia humorem, ogromem zawartości i świetnym systemem progresji. Jeśli szukasz dynamicznej, looterskiej strzelanki z mocnym naciskiem na współpracę – zdecydowanie warto dać tej grze szansę.

Źródło: Instant Gaming