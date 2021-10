Bloodborne w wersji na PSX wygląda coraz lepiej. Gameplay z pierwszych 10 minut gry

Większość deweloperów woli ulepszać swoje produkcje z myślą o nowszych wersjach sprzętu gamingowego. Fani jednak czasami preferują powrót do przeszłości. Demake Bloodborne na PSX wygląda coraz okazalej.

Bloodborne w wersji na PSX? Brzmi kuriozalnie, ale wbrew pozorom jest to naprawdę świetny pomysł. Zobaczcie sami.

Gdyby Bloodborne powstało lata temu

O demaku jednej z najpopularniejszych gier od From Software pisaliśmy już wcześniej. Autorka bardzo specyficznej produkcji regularnie dzieli się za pomocą mediów społecznościowych nowymi materiałami z gry i postępami w produkcji. Wciąż jednak nie wiemy, czy gra mogłaby zostać udostępniona szerszej publice. Niemniej, wygląda to naprawdę świetnie.

Autorka „konwersji” udostępniła kolejny gameplay, tym razem pokazujący pierwsze 10 minut. Widzimy na nim, że prace faktycznie posuwają się do przodu – proces kreacji postaci został wzbogacony o kolejne opcje, a pierwsza cutscenka wygląda bardzo dobrze. Szczególnie fani retro gamingu i Bloodborne powinni być tym ucieszeni.

Autorka wpadła na całkiem ciekawy pomysł dodania do gry możliwości bliższego przyglądania się danym przedmiotom. Nie da się ukryć, że to znacznie ułatwia sprawę. Gra działa w naprawdę niskiej rozdzielczości, a specyficzny styl graficzny i zastosowane efekty jeszcze bardziej utrudniają dostrzeżenie tego, co najważniejsze na ekranie.

Osobiście pokusiłbym się o stwierdzenie, że gotycka przygoda od From Software idealnie przekłada się na język pierwszego PlayStation. Nie da się ukryć, że całość ma swój urok, a niektóre elementy wydają się wręcz… ciekawsze. No cóż, na razie nie znamy żadnych informacji odnośnie przyszłości produkcji, ale przed deweloperką raczej jeszcze długa droga.