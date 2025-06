“Uncharted 5 w starożytnych Chinach” zachwyca graczy na pierwszych materiałach

Uncharted w starożytnych Chinach? Tak właśnie wygląda Blood Message i robi wrażenie. Nowy tytuł od NetEase to pełnoprawna przygoda dla jednego gracza.

Chiński gigant pokazał właśnie Blood Message, swoją pierwszą dużą, przygodową grę AAA dla jednego gracza. I nie ma co owijać w bawełnę: wygląda to świetnie. Za tytuł odpowiada studio 24 Entertainment, które dotąd znane było głównie z sieciowego Naraka: Bladepoint. Tym razem jednak postawili na coś zupełnie innego. Blood Message to klimatyczna przygoda w starożytnych Chinach, osadzona pod koniec dynastii Tang. Gracze wcielą się w bezimiennego posłańca oraz jego młodego syna, którzy muszą dostarczyć wiadomość mogącą odmienić losy rozdartego wojną kraju.

Blood Message prawie jak Uncharted 5

Trzeba przyznać, że Blood Message mocno przypomina zachodnie hity. Twórcy nie kryją jednak inspiracji serią Uncharted, a nawet zapowiadają „nową generację wielkiej przygody”. Ponadto wszystko kręci się wokół dynamicznej akcji, kinowych scen i silnego nacisku na narrację oraz relacje między bohaterami. Dodatkowo dorzućmy silnik Unreal Engine 5, piękne lokacje i efektowne sekwencje, dostajemy mieszankę, która zapowiada się na jeden z najbardziej obiecujących tytułów NetEase.

Nie podano jeszcze daty premiery, ale wiadomo, że produkcja ma być w pełni nastawiona na jednego gracza. To istotna zmiana kierunku dla firmy, która dotąd kojarzona była głównie z grami sieciowymi i mobilnymi.

Do tego wypowiedź producenta Zhipenga Hu tylko podsyca oczekiwania. Według niego Blood Message ma być czymś naprawdę wyjątkowym. Mówimy więc o epickim, filmowym doświadczeniu, które trafi do graczy na całym świecie. I choć na konkrety trzeba jeszcze poczekać, to pierwsze zapowiedzi robi robotę. Szczególnie w czasach, w których marka Uncharted ma bardzo długi urlop.

Źródło: PushSquare