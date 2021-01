Deweloperzy pracujący w Bloober Team twierdzą, że aktualna generacja jest tą najważniejszą. The Medium ma w pełni korzystać z mocy next-gena.

The Medium to zdecydowanie najbardziej ambitny projekt Bloober Team. Twórcy świetnego Layers of Fear pokusili się o zaimplementowanie systemu podwójnej rzeczywistości, a za muzykę do gry odpowiada słynny Akira Yamaoka – twórca ścieżki dźwiękowej do serii Silent Hill.

Niedawno deweloperzy udzielili wywiadu, w którym wypowiedzieli się na temat nowej generacji konsol. The Medium ma zadebiutować tylko na Xbox Series i PC, więc będzie to w pełni next-genowa produkcja.

Pomysł wprowadzenia dwóch równoległych doświadczeń jest trudny do zaimplementowania. Xbox 360 sprawił, że było łatwiej bawić się otoczeniem 3D i różnymi kątami kamery… ale to właśnie ta generacja pozwala na stworzenie dwóch światów, które istnieją jednocześnie. Nowa generacja jest jak nowy język, dała nam więcej możliwości przy tworzeniu samej historii. Ta generacja gamingu jest najważniejsza. – komentują deweloperzy z Bloober Team dla Game Informer

Faktycznie poprzednie dwie generacje były swoistym pokazem możliwości, które wciąż były mocno ograniczone. PlayStation 5 i Xbox Series mogą być prawdziwie rewolucyjne i pozwolą deweloperom rozwinąć skrzydła, kiedy tylko nauczą się oni korzystać z nowych zasobów konsol.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.