Błąd w Assassin’s Creed: Shadows tak ładny, że gracze chcą go jako funkcję

Kilka dni temu na rynku pojawiło się Shadows, czyli najnowsza odsłona popularnej serii gier Assassin’s Creed od francuskiej korporacji Ubisoft. Produkcja bardzo szybko zdobyła popularność oraz, co ciekawe, uznanie wielu fanów. Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o kolejnym osiągnięciu tytułu. Trzy dni po premierze gra zdetronizowała Assassin’s Creed: Odyssey na platformie Steam, ustanawiając rekord aktywności wynoszący 64 825 graczy bawiących się jednocześnie. Teraz natomiast przychodzimy do Was z… ciekawostką.

Assassin’s Creed: Shadows – przypadkowy błąd spodobał się graczom. Chcą go jako funkcję w grze

Chodzi tutaj o błąd, który powoduje, że gra zostaje na stałe w trybie Ink po dokonaniu kluczowego dla fabuły zabójstwa. Normalnie filtr ten pojawia się tylko na chwilę po eliminacji ważnego celu, tworząc efekt przypominający rysunek tuszem na pergaminie – postacie są szare, otoczenie staje się żółtawe, a krew pozostaje intensywnie czerwona. Problem został po raz pierwszy zauważony przez użytkownika Reddita, ManuDOMB, który uznał go za tak estetycznie satysfakcjonujący, że zaapelował do Ubisoftu o wprowadzenie go jako pełnoprawnej opcji graficznej. Co jednak ciekawe, wiele osób poparło ten pomysł.

Choć nie wiadomo, co dokładnie powoduje ten błąd, tak relacje graczy wskazują, że nie jest on powszechny. Mimo to społeczność uznała efekt za klimatyczny. Gracze chętnie zobaczyłaby go jako alternatywny tryb wizualny, podobnie jak chociażby Kurosawa Mode w Ghost of Tsushima. Oczywiście prawdopodobieństwo, że Ubisoft rzeczywiście wysłuchałby takiej prośby, jest niewielkie. Niestety.

Przypomnijmy, że AC: Shadows jest dostępne na PC i konsolach PS5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło: GameRant