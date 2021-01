Studio Treyarch zajawiło nową mapę nadchodzącą do Call of Duty: Black Ops Cold War. Deweloperzy szykują świeżą lokację dla uwielbianego trybu Zombie.

Nowe Call of Duty nie było specjalnym zaskoczeniem. Gra sprzedaje się wyśmienicie, jest stale aktualizowana i zbiera bardzo pozytywny odzew fanów. Może i obyło się bez zachwytów jak w przypadku Modern Warfare z 2019 roku, ale i tak jest naprawdę dobrze.

Pochwały zbiera również sam tryb Zombie, który stał się już jednym ze stałych elementów podserii Black Ops. Starcia z nieumarłymi doczekały się w Cold War całkowitego restartu fabuły i drobnego odświeżenia.

W końcu Treyarch zdecydowało się po raz kolejny rozwinąć wspomniane Zombie w swojej grze. Na Twitterze studia pojawiła się zajawka nowej mapy, na której najprawdopodobniej przyjdzie nam zmierzyć się z potworami.

Wspomniana mapa najpewniej będzie nazywać się Omega Outpost 25. Wygląda na dość licznie zabudowaną lokację, na której znajdziemy zarówno ciasne korytarze, jak i bardziej otwarte place.

Póki co tyle informacji musi nam wystarczyć. Jeśli Treyarch otwarcie chwali się nową mapą, to jej większa zapowiedź powinna nadejść już bardzo niedługo.

Jeśli nie jesteście pewni co do zakupu Call of Duty: Black Ops Cold War, to tak się składa, że możecie zupełnie za darmo przetestować tryb Zombie w ciągu tego tygodnia. Więcej szczegółów znajdziecie w tym artykule.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.