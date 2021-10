Promocje dnia – darmowy pakiet do CoD Black Ops Cold War, laptopy gamingowe od 2999 zł i tańszy Horizon Zero Dawn na PC

Witamy Was bardzo serdecznie w dzisiejszym zestawieniu najciekawszych okazji. Mamy coś specjalnego, szczególnie jeżeli gracie w CoD Black Ops Cold War, szukacie Horizon na PC czy jesteście fanami sprzętu gamingowego.

Pakiet do CoD Black Ops Cold War za darmo

W CoD rozpoczął się kolejny, szósty już sezon. W ramach celebracji, posiadacze PS Plus mogą zupełnie za darmo odebrać Pakiet Bojowy Złota Rączka. Jeżeli zależy Wam na nim, ale nie posiadacie PS Plus – nic nie szkodzi, z nami zdobędziecie go taniej.

Tańsze laptopy gamingowe

W RTV Euro AGD regularnie zmieniają się oferty Hot Deals. Dziś sklep oferuje w niższej cenie ciekawe laptopy gamingowe. Znajdą się modele z GTX 1650 na pokładzie, a także z RTX 3050 Ti. Polecamy jednak się spieszyć, bo schodzą niczym przysłowiowe ciepłe bułeczki.

Horizon Zero Dawn na PC w bardzo niskiej cenie

Wielki hit z PlayStation został naprawdę ciepło przyjęty na poletku graczy „pecetowych”. Skoro od premiery minęło już trochę czasu, da się znaleźć tę grę w naprawdę atrakcyjnych cenach. Dziś mamy dla klucz na Steam, który kosztuje 55,50 zł.

Poniżej znajdziecie wszystkie dzisiejsze oferty dnia:

